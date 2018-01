Szykują się kolejne transfery? Jarosław Gowin ma namawiać posłów Nowoczesnej

Kilkoro konserwatywnych posłów Nowoczesnej - to oni mają być na celowniku Jarosława Gowina. Minister nauki i szkolnictwa wyższego rzekomo chce namówić ich do transferu do swojego ugrupowania Porozumienie.

Porozumienie założone przez Jarosława Gowina na początku nosiło nazwę "Partia Razem" (PAP, Fot: Tytus Żmijewski)

Po tym, jak okazało się podczas głosowań w sprawie przepisów aborcyjnych, że opozycja nie jest jednomyślna, mówi się o kryzysie w Nowoczesnej. Wydaje się, że Gowin chce wykorzystać ten moment słabości.

Przypomnijmy, że 10 polityków Nowoczesnej zagłosowało inaczej niż większość tego ugrupowania, a jeden poseł Paweł Pudłowski wstrzymał się od głosu. Szefostwo klubu zareagowało. Posypały się kary.

Nie spodobało się to trzech politykom, którzy zawiesili członkostwo, a Adam Cyrański, który nie glosował odszedł z Nowoczesnej.

Jak donosi Onet, Cyrańskiego i Pudłowskiego chce mieć w swoich strukturach Porozumienie. To nie wszytko Do ugrupowania Gowina mogą trafić też Kornelia Wróblewska oraz Elżbieta Stępień. - Trwają rozmowy z nimi w klubie, ale to do nich należy decyzja - powiedziała portalowi osoba z Nowoczesnej.

Co na te doniesienia Gowin? Nie zaprzecza. - Obóz Zjednoczonej Prawicy poszerza się o cennych polityków, i polityków ogólnopolskich, i polityków lokalnych. Do kolejnego takiego dobrego poszerzenia dojdzie już wkrótce - powiedział w TVP. Co więcej, zasugerował, że do zmian dojdzie w weekend.

Posłowie zainteresowani?

Pudłowski dementuje informacje o przejściu z Nowoczesnej do Porozumienia.

Przypomnijmy, że transfery z Nowoczesnej do Porozumienia rozpoczął Zbigniew Gryglas.

Do ugrupowania przeszedł też Mieczysław Baszko z PSL. Jego odejście groziło utraceniu klubu przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Uratował je jednak Michał Kamiński.