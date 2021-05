Szydło w radzie Auschwitz. Była premier otrzymała nieoczekiwane wsparcie

"My, więźniowie Auschwitz i rodziny ofiar ze zdziwieniem obserwujemy reakcję niektórych środowisk na nominację Pani Premier Beaty Szydło do rady Muzeum w Auschwitz. Premier Szydło stawała po stronie więźniów i ich rodzin, również wtedy kiedy było to politycznie bardzo niewygodne" - czytamy w liście.