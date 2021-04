Szydło w radzie Muzeum Auschwitz. Dyrektor Polin: Polityków trzeba trzymać z dala

- Jest faktem bezspornym, że zdecydowana większość osób, które zostały zamordowane w Auschwitz to są Żydzi (ponad milion osób). Środowiska żydowskie obawiają się, że wprowadzając do tego typu gremiów polityków, może to doprowadzić do polonizacji narracji. Nagle obok narracji, która opowiada o zgładzeniu w Auschwitz przedstawicieli kilkunastu narodów (...), będzie przykładało się większą wagę do polskiej części historii Auschwitz - tłumaczył Stępiński.