Śląskie. Bytomskie galerie znów otwarte. Symbol motyla i III Powstanie Śląskie

Galeria Kronika w swoim repertuarze ma prace aż trzech artystów: Uladzimira Paźniaka, Mateusza Kokota i Leny Achtelik. Ta ostatnia jest nową wystawą prezentowaną pod nazwą "Czy teraz jest tyle samo motyli co wtedy, gdy byliśmy dziećmi?".

"Artystka w swoich pracach skupia się na symbolu motyla i jego odniesieniach do śmierci. Pytanie zadane w tytule wystawy to nie tylko refleksja nad przemijaniem i zmianą sposobu widzenia i postrzegania ciągłego obiegu materii w przyrodzie. Łapane w dzieciństwie motyle to pierwsze doświadczenie ulotności i nieuchwytności piękna, ale też pierwsze doświadczenie zadawania śmierci" – zachęca galeria Kronika.