Szybka "misja" Morawieckiego? "Bolesne będzie głosowanie"

Jak długo potrwa prowadzona przez Mateusza Morawieckiego misja tworzenia rządu? Marszałek senior Marek Sawicki uważa, że niedługo. - Podejrzewam, że Morawiecki może jeszcze nie 13, ale 14, a najpóźniej 15 listopada poinformuje pana prezydenta i marszałka Sejmu, że nie jest w stanie tej misji wypełnić i że rezygnuje z tworzenia rządu i przekazuje tę misję marszałkowi Sejmu do drugiego kroku, kroku parlamentarnego - mówił w programie "Tłit". Stwierdził, że jeśli premier zdecyduje się na expose, to "miło będzie wysłuchać". - No i potem musi się przekonać, jak bolesne będzie głosowanie - mówił poseł PSL. Sawicki tłumaczył także swój pomysł konstruktywnego wotum nieufności wobec Morawieckiego, które było krytykowane m.in. ze względu na zgodność z konstytucją. - Sytuajca polityczna dzisiaj zmusza nas wszystkich, żebyśmy szybko skonstruowali rząd, uchwalili budżet i odblokowali środki unijne - mówił. - To nie jest wotum nieufności wobec ustępującej Rady Ministrów, tylko wobec nowego rządu, który tworzy premier Mateusz Morawiecki. Tu już dymisja została złożona, tu już decyzja zapadła. Natomiast my mamy misję powierzoną panu Morawieckiemu 13 listopada na tworzenie nowego rządu i konstytucja nie opisuje w jakim stanie funkcjonowania nowego rządu większość parlamentarna po złożeniu stosownego wniosku do marszałka Sejmu może takie konstruktywne wotum nieufności przeprowadzić - podkreślał. Stwierdził jednak, że to tylko "sugestia", a liderzy partyjni zdecydują, czy w ten sposób procedować.

