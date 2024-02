Szwecja zamknęła sprawę ogromnej katastrofy na Bałtyku

- W oparciu o działania organów śledczych nic nie wskazuje na to, że doszło do zderzenia ze statkiem lub obiektem pływającym, lub eksplozji na dziobie. Nie pojawiło się również nic innego, co dawałoby powód do przypuszczenia, że popełniono przestępstwo. W związku z tym wstępne dochodzenie nie zostanie wszczęte, a sprawa zostanie zamknięta" - poinformowała w czwartek szwedzka prokurator Karolina Wieslander.