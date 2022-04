Szwecja ujawnia groźby Moskwy. "Pełen pakiet"

W sprawie gróźb Kremla głos zabrał szef szwedzkiego ministerstwa obrony, który nazwał komunikat Moskwy "całym katalogiem zagrożeń". - To, co Rosja robi na Ukrainie, pokazuje, że jej próg dla użycia siły militarnej do osiągnięcia celów politycznych jest bardzo niski - powiedział Hultqvist.