Rosja miota groźby, a w Szwecji rekordowe poparcie dla NATO

Rekordowe poparcie wśród Szwedów dla przystąpienia do NATO

Jak wynika z nowego badania opinii publicznej, coraz więcej Szwedów chce, aby ich kraj przystąpił do NATO. W sondażu przeprowadzonym przez Instytut Demoskop na zlecenie gazety "Aftonbladet" 57 proc. ankietowanych opowiedziało się za przystąpieniem kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego - o sześć punktów procentowych więcej niż w ubiegłym miesiącu. Tym samym jest to rekordowy wynik od początku prowadzenia badań na ten temat.