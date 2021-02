Szwecja. Para kobiet oczekuje narodzin wspólnego dziecka. Znalazły sposób

Saga i Felicia małżeństwem są od blisko trzech miesięcy. Choć wiodą szczęśliwe życie, to od zawsze pragnęły wychować wspólnego potomka. Teraz ich marzenie może się ziścić. Dzięki niekonwencjonalnej metodzie być może już wkrótce kobiety będą mogły wspólnie wychować swoje dziecko.

- Nasi rodzice chcą już mieć wnuki, a nasi przyjaciele nas wspierają - mówią Szwedki w rozmowie z dziennikiem "Expressen". Podczas procedury jajeczko Felicii zostanie przekazane jej partnerce - to właśnie Saga urodzi dziecko . Sperma zostanie natomiast pobrana od dawcy.

Kobiety zdają sobie sprawę, że cały proces jest niezwykle długi i kosztowny. Aktualnie 13 jajeczek pobranych od Felicii czeka zamrożonych w klinice in vitro na zapłodnienie. To odbyć ma się w kwietniu. Cena jednego takiego zabiegu wynosi ok. 8 tys. euro.