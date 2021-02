Wola Rębkowska. Pijany ojciec zawiózł dziecko do szkoły

Do zdarzenia doszło we wtorek rano. Policjanci z garwolińskiej drogówki zatrzymali kierującego skodą, który w rejonie szkoły popełnił wykroczenie. Podczas interwencji okazało się, że mężczyzna zawiózł właśnie do szkoły swoje dziecko, mając w organizmie niemal promil alkoholu.