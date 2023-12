Szwecja "o krok" od NATO. Ważny krok Ankary

Komisja Spraw Zagranicznych parlamentu Turcji poparła we wtorek ratyfikację protokołu o przyjęciu Szwecji do NATO. Tym samym przybliża to Sztokholm do oficjalnego zostania członkiem Sojuszu. Ostateczna zgoda Turcji zostanie podjęta na posiedzeniu plenarnym Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji.