Szwecja i Finlandia w NATO. Dwa kraje zwlekają z wyrażeniem zgody

Wkrótce minie pięć miesięcy odkąd Szwecja i Finlandia złożyły wnioski o wstąpienie do NATO. Aby do tego doszło, zgodę muszą wyrazić wszyscy członkowie Sojuszu. Okazuje się jednak, że są państwa, którym się w tej sprawie nie spieszy. - Turcja będzie tym krajem, który jako ostatni ratyfikuje członkostwo Szwecji i Finlandii. Obok Turcji zgody nie wyraziły jeszcze Węgry - mówił w programie "Newsroom" WP Adam Balcer z Kolegium Europy Wschodniej. Przypomniał, że Ankara chce, aby rządy w Sztokholmie i Helsinkach przestały wspierać mieszkających w tych krajach Kurdów. Tymczasem politycy węgierscy "nie stawiali żadnych warunków". Po ratyfikacji akcesji Szwecji i Finlandii przez parlamenty poszczególnych członków NATO, aby dopełnić wszystkich formalności, muszą one jeszcze złożyć w tej sprawie stosowną notę dyplomatyczna. Balcer przypomniał, że krajami, które tego jeszcze nie zrobiły jest Hiszpania i Portugalia.

Rozwiń