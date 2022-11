Szwajcaria mówi "nie". Zabrania Niemcom dostarczania amunicji

Niemcy nie mogą przekazać Ukrainie amunicji wyprodukowanej w Szwajcarii do samobieżnego działa przeciwlotniczego Gepard. Jak wyjaśniła szwajcarska minister gospodarki Guy Parmelin w liście do minister obrony Niemiec Christine Lambrecht, Szwajcaria ze względu na swą neutralność nie może przychylić się do prośby strony niemieckiej o dalszy eksport tej amunicji do Ukrainy. Szwajcarskie przepisy zabraniają wywozu broni do krajów objętych konfliktem zbrojnym.