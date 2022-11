Kijów pilnie tego potrzebuje. Szwajcaria mówi "nie"

Amunicję do Geparda produkowała firma Oerlikon-Bührle z Zurychu. Rząd w Berlinie zobowiązał się, że może przekazać ją do innych krajów tylko w porozumieniu ze Szwajcarią. Władze w Bernie już raz nie wyraziły na to zgody, ponieważ w państwie obowiązuje polityka neutralności i ustawa, która nie zezwala na eksport materiałów wojennych do krajów, które są "zaangażowane w wewnętrzny lub międzynarodowy konflikt zbrojny".