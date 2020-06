WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze koronawirus + 2 Łukasz Szumowskiwybory 2020 1 godzinę temu Szumowski o noszeniu maseczek przez kandydatów na prezydenta: "to jest mój ciągły apel” Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapytany o to, dlaczego kandydaci na prezydenta nie zakładają maseczek kiedy "wchodzą w tłum" odpowiedział,... Rozwiń dobrze A w takim wypadku bo ja ogl … Rozwiń Transkrypcja: dobrze A w takim wypadku bo ja oglądam też na Wirtualnej Polsce oczywiście zdjęcia kandydatów na prezydenta i co kandydat występuje co kandydat wchodzi w tłum to ani maseczki ani osoby wokół niego nie mają maseczki No dla mnie to chyba też jest coś załatwię to nie tak to jest moje ciągły Apel do wszystkich kandydatów No przecież to są sympatyczne tego właśnie kandydata potencjalnie głosujący jeśli się zakażoną jeśli będą musieli trafić do kwarantanny No to będą mieli większe problemy głosu niż Gdyby byli zdrowi więc tutaj apel naprawdę stosujemy ten dystans stosujemy te maseczki No już Jeżeli nie podporządkowując się wymogom pro-v-t choćby z sympatii do danego dobrze To kluczowe pytanie a pan do prezydenta Dudy dzwonił i mówił Nie wiem czy Jesteście panowie na tej ale Panie Andrzeju Panie prezydencie No proszę założyć te maseczkę Proszę dać dobry przykład No dzisiaj pan niestety ale działa wbrew przepisom rozmawialiśmy o tym nawet panią prezydentem bo ostatnio pan miał maseczkę właśnie na spotkaniu widziałem to na na zdjęciach rozmawialiśmy o tym te apele padały też do sympatyków do Do uczestników spotkań ale tak jak powiedziałem ten zapach do wszystkich kandydatów do wszystkich sympatyków tychże kandydatów no te są w interesie was wszystkich i i waszych kandydatów odsłuchał się prezydent i będzie już zakładał zawsze maseczka także osoby z które z nim jeżdżą po Polsce obiecał że w momencie gdy będę się zbliżał do do ludzi będzie zakładał maseczkę Czy mamy w takim wypadku słowo za to anonimowy mieszkaniec Warszawy pyta kiedy koniec epidemii anonimowo odpowiem że nikt tego nie wie No to ten anonimowy to jako ujawniona to jest oczywiście prezydent Warszawy i kandydat na prezydenta pan Rafał Trzaskowski Może trzeba powiedzieć kiedy będzie koniec epidemii i kiedy go to już też nie anonimowo odpowiem bo przecież no oczywiście Wiem że to pan prezydent zarzucił że ukrywamy tą tajną informację No naprawdę no to jest chyba jeden z dowcipów kampanii innych bo myślę że każdy na świecie wszystko żeby wiedzieć kiedy to się skończy niestety jak wiemy ten wirus jak każdy wirus jest nieprzewidywalny i tutaj No wszyscy z utęsknieniem czekamy jakby pan prezydent zdradził jakieś wiadomości Nie wiem czy od wróżki czy z innych źródeł a pan na razie ma wiadomości albo przewidywania dotyczące tego że epidemia powrócić do nas wraz ze spadkiem temperatur ze wzrostem zachorowań na inne choroby takie jak tak jak myśmy grypa czyli gdzieś jesienią tutaj tutaj mniejszą rolę ma na pewno zmiana temperatury a rolę ma to że będą infekcje będą i takie grypowe i grypa na pewno będzie będzie jak zawsze na półkuli północnej w sezonie jesienno-zimowym i wtedy te osoby chore z temperaturą kaszlące do Sorry na izbę przyjęć do lekarza No i niestety większa jest szansa przenoszenie również inne wirusów więc tego wszyscy na świecie Chyba się na półkuli północnej obawiamy Rozmawiałem z miejscami zdrowia innych krajów No na pewno przygotowania są na wzrost ilości chorych na covid również i na grypę też w sezonie jesiennym