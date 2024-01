Szukali ich od roku. Wpadli z "łupem" przez kolizję na A1

Przypadki chodzą parami i sytuacja ze Śląska jest tego dowodem. Poszukiwani od roku złodzieje złomu wpadli w ręce policjantów przez przypadek i to wtedy, gdy przewozili swoje łupy. Mężczyźni w wieku 29 i 45 lat uczestniczyli w kolizji na autostradzie A1 niedaleko Gliwic. Traf chciał, że chwilę po tym feralnym zdarzeniu na miejscu pojawił się radiowóz odbywający patrol na tym odcinku. Funkcjonariusze badając szczegóły zdarzenia drogowego odkryli, że w przyczepce znajdują się m.in. elementy skradzionych torów kolejowych. Policja udostępniła nagranie i zdjęcia z akcji. W pewnym momencie można zauważyć właśnie elementy torów, schowanych pod plandeką. Po weryfikacji danych przez piekarskich policjantów okazało się, że obaj mężczyźni są od roku poszukiwani za poważne przestępstwa. "Jak się okazało, mężczyźni w ubiegłym roku ukradli trakcję kolejową o masie blisko 8 ton. Ponadto w ubiegłym roku zniszczyli polski zabytkowy schron bojowy. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu, a następnie przed oblicze prokuratora. Grozi im do 8 lat więzienia" - przekazała policja.