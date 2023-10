Szukają mostów, burzą mury. Dzieci w kryzysie psychicznym - jak im pomóc?

Czy wspólne przebywanie dzieci z różnych narodowości/kręgów kulturowych rodzi wyzwania, np. językowe? Czy powoduje konflikty?

Dzieci i młodzież komunikują się nie tylko na poziomie językowym, ale wykorzystują cały otaczający ich świat do nawiązania nici porozumienia i budowania relacji. Obserwując młodych ludzi różnych narodowości i wywodzących się z różnych kręgów kulturowych, mam wrażenie, że zdecydowanie więcej ich łączy, niż dzieli. Młodzi szukają "mostów", którymi mogą do siebie dotrzeć i starają się burzyć mury, które ich oddzielają. Współcześnie w dobie powszechnego dostępu do Internetu nawet odległe zakątki świata nie są zupełnie obce. W młodym pokoleniu jest duża otwartość na różnorodność i raczej różnice postrzegane są przez nich jako coś ubogacającego, rozwijającego, poszerzającego horyzonty niż coś, co może stanowić przeszkodę w porozumieniu. Oczywiście na pewnym poziomie relacji język i zrozumienie są niezbędne i wymaga to wzajemnych wysiłków. Nie chcę idealizować, bo zdarzają się sytuacje konfliktowe wynikające z różnic, ale zdecydowanie więcej jest obustronnego wychodzenia naprzeciw potrzebom drugiego.