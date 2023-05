Szturm izraelskich osadników. Atak na meczet rozpoczął się w piątek rano

Portal Days of Palestine przypomina, że konflikt o słynną świątynię jest żywy niemal każdego dnia, z wyłączeniem sobót i niedziel. Prawie codziennie poza weekendem odnotowuje się tam całe serie naruszeń oraz wtargnięć dokonywanych przez izraelskich osadników. Wszystko po to, by przejąć maksymalną kontrolę nad meczetem i móc podzielić go według własnych reguł. Wszystkie te incydenty odbywają się pod ochroną izraelskich sił wojskowych.