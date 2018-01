Sztuczna inteligencja odczytała fragment tajemniczego manuskryptu. Naukowcy nie potrafili tego zrobić przez 100 lat

240-stronicowy manuskrypt Wojnicza, wypełniony zakodowanym językiem i niezrozumiałymi ilustracjami wprowadził w zakłopotanie naukowców. Przez ponad 100 lat lingwiści i kryptolodzy nie byli w stanie rozszyfrować jego znaczenia. Wykorzystując sztuczną inteligencję, kanadyjscy badacze zrobili ogromny krok naprzód.

Naukowcy zdekodowali początkową frazę manuskryptu i zaprezentowali ją informatykowi, który doskonale mówi po hebrajsku. Stwierdził on, że to nie było spójne zdanie, a brzmiało tak: "She made recommendations to the priest, man of the house and me and people" - w wolnym tłumaczeniu daje nam to "Poleciła księdzu, panu domu, mnie i ludziom".