Ulewy w Bułgarii. Popularny kurort zniszczony. "To jak apokalipsa"

Ogromne ulewy i powodzie nawiedziły Bułgarię. Na południowym wybrzeżu Morza Czarnego doszło do anomalii pogodowej, której skutkiem były intensywne opady deszczu i silny wiatr. Agencja AP udostępniła nagrania, na których widać skalę tego zjawiska. Bułgaria to kraj lubiany przez polskich turystów ze względu na niskie ceny i ciekawe atrakcje na miejscu. Tymczasem w gminie Carewo woda zerwała kilka mostów, a na jednym z nich w samochodzie znajdowały się dwie osoby, które zginęły na miejscu. Drogi w regionie są zalane i nieprzejezdne. W wielu miejscowościach brakuje prądu. Kosti, jedna z wiosek gminy Carewo, jest całkowicie podtopiona, a położone w pobliżu zbiorniki retencyjne są przepełnione. Mer gminy Carewo ogłosił w regionie stan klęski żywiołowej. - To przypomina apokalipsę - powiedział mężczyzna w rozmowie z lokalnymi mediami. Co więcej, do niektórych hoteli wdarła się woda. W miasteczku Carewo turyści utknęli na długie godziny w hotelach. Z kolei straż pożarna w Bułgarii przekazała, że ok 10 tys. osób zostało uwięzionych w domach. Ewakuację utrudnia trudna sytuacja na drogach, podczas gdy we wsi Lozenec mieszkańców i turystów przeniesiono na wyżej położone tereny. Władze ostrzegły, by ludzie nie próbowali ewakuować się na własną rękę. Niestety meteorolodzy nie mają dobrych wieści. Najnowsze prognozy nie przewidują szybkiej poprawy sytuacji.

Rozwiń