Szrot o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego: sytuacja jest poważna. Trzeba zapoznać z nią opozycję

nocne spotkanie Nocne rozmowy prezydentów premierów przewodniczących w tym prezydenta Andrzeja Dudy o czym jakie wnioski są wieczorne konie Panie redaktorze zdalne zaczęła się 21:00 trwało 80 minut i od razu chciałbym za panem prezydentem powtórzyć słowa które którymi pan prezydent chciał Polaków spotkanie miało charakter na niej oddziale z przekazanych na nim informacji wynika że Polska nie znajduje się pod bezpiecznym bezpośrednim zagrożeniem i Polacy są w tym momencie bezpieczni ale Panie Ministrze będę Będę jednak dopytywał zobaczymy co pan minister będzie mógł powiedzieć ale jakie były propozycje Polski w takim razie przy tym stole czy my tylko wysłuchaliśmy informacji o tym co wiedzą Ameryka może wyszliśmy z jakimiś swoimi propozycjami to było dyskusji Opolska jest aktywna i od wczoraj w tej sprawie Polska jest aktywna w zakresie w regionie już od bardzo dawna bo Przypominam że pierwsze informacje o koncentracji sił rosyjskich na wschodzie Ukrainy zaczęły się na wiosnę roku latem zaczął się kryzys graniczny na granicy polsko białoruskiej to właściwie trwa już od tamtego czasu Polska jest bardzo aktywna A co do szczegóły są tutaj odpowiedzialne osoby mi Oni powinni ocenić należy to komunikować wszystkie szczegóły czy nie ja się powstrzymam od komentarza Polska wspiera Ukrainę pan prezydent spotkał się również z Załęcki w zeszłym tygodniu informacje które najmniejsze mały Wspieramy finansowo a będziemy też wspierać militarnie na przykład sprzęt i żołnierzy uchylenie się od odpowiedzi na to pytanie Myślę że osoby które podejmują decyzję w tej sprawie muszą mieć Komfort w pełnej dyskrecji i z poszanowaniem zasad światła i dyplomy A skąd takim razie decyzja o radzie Bezpieczeństwa Narodowego decyzja prezydenta Andrzeja Dudy Panie redaktorze pan prezydent się zastanowił nad nad dwoma więcej no Obecnie sytuacja jest tak skomplikowana sprawy zaszły tak daleko że należy przedstawić pozycji informacje o stanie bezpieczeństwa Polski regionu Europy i świata w odpowiednim dlatego dla tej informacji Cypr można odnieść wrażenie pani mi to jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego to sytuacja jest o wiele poważniejsza niż komunikuje cię panie redaktorze proszę w ten sposób nie oceniać Sytuacja jest poważna po pierwsze Po drugie Polska nie Polska w tym momencie i obywatele są bezpieczni to po trzecie szczegóły tej sytuacji wymagają wyjaśnienia szczegóły tej sytuacji można wyjaśnić tylko tylko w trybie takim jakim działa Rada Bezpieczeństwa pani misja będą kolejne rozmowy w tym formacie Panie redaktorze Tego nie wiem ale tak zakładam bo powtarzam Wczorajsze spotkanie było spotkaniem najważniejszych sojuszników w ramach NATO z udziałem też przedstawicieli Unii Europejskiej i myślę formuła się sprawdziła i powinna zostać kontynuowana to przypomina tylko że do spotkania doszło z inicjatywy strony amerykańskiej do też od niej zależy od jakiej formułę będzie ono kontynuowane i Panie Ministrze wszyscy uczestnicy tego spotkania zgodzili się co do wspólnego frontu nie było żadnych zdań odmiennych co do strategii doktorze pan prezydent swoim komunikacie podkreślał że tutaj wynikiem tego spotkania jest absolutna pełna jedność sojuszników i na to chcę wkurza Unii Europejskiej Myślę że będzie działał solidarni i zupełnie jedna być tym rozumiem naszych sojuszników z Niemiec bo co do ich strategii pomysł na rozwiązanie tego konfliktu w Polsce pojawiły się wątpliwości Panie redaktorze ja nie jest parlamentarnym nie będę tutaj snuć domysłów dywagacji spekulacji Panie redaktorze Jedyne co w tej chwili muszę powiedzieć to to że pan prezydent chciał żeby już nic sevda to wszyscy członkowie Unii Europejskiej działa i w tej sprawie solidarnie i prezentowali 1