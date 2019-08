Szpital reaguje na bakterię New Delhi. Wprowadza dodatkowe środki ostrożności

Szpital w Gorzowie Wielkopolskim podjął działania zapobiegawcze po tym, jak w placówce w Zielonej Górze pojawiła się groźna bakteria. We wszystkich oddziałach przeprowadzono kontrole procedur i wprowadzono dodatkowy instruktaż dla personelu.

Gorzowski personel przeszedł dodatkowy instruktaż, a we wszystkich oddziałach zlecono i przeprowadzono kontrole przestrzegania obowiązujących procedur. W newralgicznych miejscach szpitala zamontowano dodatkowe pojemniki do mycia rąk. - U nas New Delhi nie ma, ale niestety to jest superbakteria szpitali - mówi kierownik Kliniki Hematologii dr Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus.