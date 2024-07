Szpital dla dzieci z Gazy nie powstanie. Netanjahu anulował decyzje

Międzynarodowa organizacja humanitarna Oxfam wydała w czwartek raport, w którym oskarża Izrael o to, że "wykorzystuje wodę jako broń", co ma "śmiertelne konsekwencje". Wskutek odcinania od zewnętrznych źródeł i niszczenia infrastruktury w Strefie Gazy dostępność wody spadła o 94 proc., do średnio niecałych pięciu litrów a osobę na dobę, co jest ilością mniejsza niż jedna trzecia minimum zalecanego w sytuacjach awaryjnych - podkreśliło Oxfam.