Szpiegowskie maszyny USA wtargnęły w przestrzeń powietrzną Norwegii

Incydent miał miejsce w czasie, kiedy Norwegia jest w stanie poniesionego alarmu. - Mamy do czynienia z najpoważniejszą sytuacją bezpieczeństwa, jaką widzieliśmy od dziesięcioleci. Nic nie wskazuje na to, by Rosja zamierzała rozszerzyć swoją wojnę na inne kraje, ale rosnące napięcia powodują, że jesteśmy bardziej narażeni operacje szpiegowskie i realne niebezpieczeństwo. To sprawia, że wszystkie kraje NATO, ale także Norwegia, muszą być bardziej czujne - powiedział premier Jonas Gahr Støre.