Rosja grozi Norwegii: "To ostateczne zniszczenie stosunków"

Rosja ostrzega Norwegów przed "wciąganiem NATO do Arktyki". Przedstawicielka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa oświadczyła, że militarne przygotowania Oslo do przystąpienia do Sojuszu Federacja Rosyjska uznać może za eskalację wojskową w regionie i powód do pogorszenia relacji rosyjsko-norweskich.