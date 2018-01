Szóstka za udział w pielgrzymce. Polskim szkołom do świeckości daleko

Uczeń powinien mieć wybór: etyka albo religia. Okazuje się jednak, że w połowie badanych szkół go nie ma. - Polskie szkoły nie są świeckie, to jest nieustający problem - mówi Dorota Wójcik, prezes Fundacji Wolność od Religii.



Przemilczane lekcje etyki

Jedna z osób badanych stwierdziła w raporcie: "właściwie o lekcjach etyki to wie tylko nauczyciel i moje dziecko". - Szkoły niechętnie informują rodziców o zajęciach z etyki, bo ich organizacja to dodatkowe koszty - przyznaje Dorota Wójcik, choć zaznacza, że to tylko jeden z wielu powodów. Poza tym jedynie co trzecia szkoła podaje rodzicom dokładną informację o możliwości wyboru pomiędzy religią a etyką.