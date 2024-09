"Szóstka" nie padła. Szykuje się duża kumulacja w Lotto

Niedawno wygrana w Lotto w wysokości 2 mln zł padła w punkcie przy ul. Światowida 17 w Warszawie. Wylosowane 19 września liczby to: 2, 6, 10, 18, 21, 22. Co ciekawe, była to także druga główna wygrana w Lotto w tym samym tygodniu - 17 września odnotowano ponad 4 mln zł w Żorach.