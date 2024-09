Arabscy turyści byli w szoku. W ich kraju jest to karane

Tanecznym krokiem do domu? Niekoniecznie

- To my bardziej zaskakujemy turystów z krajów arabskich, niż oni nas. W Emiratach, które są najbardziej liberalnym krajem i w którym są kluby nocne, dozwolone jest oczywiście tańczenie w tychże klubach, natomiast po wyjściu absolutnie nie wolno tańczyć na ulicach. To zakazane i można wpaść w poważne tarapaty prawne. Dla nas to dziwne, bo przecież często jeszcze wywijamy na ulicach i wracamy tanecznym krokiem do domu - mówi Margielewski.