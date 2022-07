Szokujące zdarzenie na koncercie boysbandu Mirror. Na tancerzy runął wielki ekran

Podczas koncertu kantopopowej grupy Mirror w Hongkongu doszło do groźnego zdarzenia. W pewnym momencie na tancerzy runął wielki ekran, który stanowił element scenografii. Ciężki obiekt uderzył prosto w głowę jednego z tańczących pod nim mężczyzn. Zaraz potem ekran przewrócił się na innego tancerza, powalając go na ziemię. Na pomoc poszkodowanym w pierwszym momencie ruszyli członkowie boysbandu, zaraz potem do akcji wkroczyły służby ratownicze. Na udostępnionym przez agencję Associated Press materiale można zauważyć, jak poszkodowani przyjeżdżają karetkami pod szpital Queen Elizabeth. Według lokalnych mediów mężczyzna z urazem głowy był w poważnym stanie. Co więcej, pomocy medycznej udzielono również trzem kobietom, które w wyniku całej sytuacji doznały ataku szoku. Całe wydarzenie zostało przerwane. Fani zmuszeni byli opuścić koncert w trybie natychmiastowym. Mirror to 12-osobowa grupa, której popularność w Hongkongu gwałtownie wzrosła w ostatnim czasie. Boysband przyczynił się do odrodzenia kantopopu, gromadząc wielu fanów na całym świecie.