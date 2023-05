Szokujące wyznanie ojca zamordowanej dziewczynki z Belgradu. "Lekarka kazała dzieciom połączyć się z duchami zmarłych przyjaciół"

Do tragicznych wydarzeń doszło 3 maja. Wówczas to 14-letni uczeń wszedł do szkoły podstawowej w Belgradzie i otworzył ogień. Kosta Kecmanović zabił ośmioro uczniów i woźnego. Śledczy twierdzą, że nad atakiem pracował miesiąc. Miał nawet listę dzieci, które zamierza zabić.