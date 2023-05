Strzelanina w szkole w Belgradzie. 14-latek otworzył ogień do kolegów

"Niektórzy wyszli na korytarz, zobaczyć co się dzieje"

- Usłyszałem strzały, niektórzy uczniowie od razu wyszli na korytarz zobaczyć, co się dzieje. Na początku myślałem, że to odgłosy z zewnątrz. Wszyscy zaczęli krzyczeń, wybuchła panika, rzucili się do ucieczki - wspomina jeden z uczniów w rozmowie z "Blic".