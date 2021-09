Szokujące wystąpienie prezydenta miasta. Padły słowa o "segregacji sanitarnej"

Siemianowice Śląskie. Szokujące przemówienie prezydenta miasta. Mówił m.in. o "segregacji sanitarnej"

- Obiecywano, że nie będzie przymusu szczepień. A powiedzcie mi, jaka jest różnica pomiędzy przymusem bezpośrednim a przymusem pośrednim? - oceniał.- Jeżeli osoba, która boi się przyjąć ten preparat za chwilę będzie miała problemy w pracy, nie będzie mogła wejść do urzędu, do szpitala, do sklepu, do kościoła, do restauracji czy do kina - czy to nie jest przymus? To jest przymus pośredni. To jest właśnie segregacja sanitarna - perorował prezydent miasta.