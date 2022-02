Absurdalne wystąpienie Czarnka w Sejmie. O zaniedbania ws. COVID-19 oskarżył opozycję

- Wie pan, kto do tego doprowadził? Te 60 tysięcy wakatów to są zaniedbania wasze, lewicy, przez szereg lat i dopiero my po pierwsze zwiększyliśmy liczbę studentów na medycynie, po drugie, niedawno przy sprzeciwie również waszym otworzyliśmy możliwość tworzenia kierunków lekarskich na innych uczelniach niż medyczne. Bo my dzisiaj potrzebujemy nadrobić te zaniedbania, które również pan zrobił i do których pan przyczynił się, więc jak pan mówi o śmierci, to niech pan się uderzy we własne piersi - wykrzykiwał szef resortu edukacji do Kosiniaka-Kamysza.