Szokujące ustalenia. CIA finansowała w latach 60. tajne eksperymenty na dzieciach

W filmie Wennick zdradził, że w wieku 11 lat zgodził się "przeżyć przygodę", bo obiecano mu w zamian kieszonkowe w wysokości 16 koron duńskich. Chłopiec trafił do piwnicy miejskiego szpitala w Kopenhadze. Tam został przypięty do krzesła, a do jego kończyn i serca przymocowano specjalne elektrody.