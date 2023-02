Szokujące słowa Berlusconiego o Zełenskim. We Włoszech zawrzało

Co więcej, przywódca włoskiego konserwatywnego ugrupowania obwinił Wołodymyra Zełenskiego za wybuch wojny z Rosją. - Wystarczyło przestać atakować dwie republiki autonomiczne w Donbasie i do tego by nie doszło. Zatem bardzo negatywnie oceniam postępowanie tego pana - powiedział Berlcusconi. Po jego wypowiedzi zawrzało