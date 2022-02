Szokujące orędzie Putina. Ekspert: "Kompletnie fikcyjny świat"

Prezydent Rosji Władimir Putin zdecydował o uznaniu niepodległości dwóch "republik ludowych" powołanych w Donbasie. Na temat Ukrainy mówił więcej podczas poniedziałkowego orędzia. Podczas swojego wystąpienia odniósł się m.in. do sytuacji w Donbasie i nazwał ją "krytyczną". Powiedział, że z historycznego punktu widzenia Ukraina nie jest sąsiednim krajem, ale integralną częścią Rosji. - Nowoczesna Ukraina została całkowicie stworzona przez Rosję - stwierdził rosyjski prezydent. O komentarz do jego słów poprosiliśmy prof. Daniela Boćkowskiego, kierownika Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytetu w Białymstoku. - To jest styl Putina, on lubi przemówienia, w których może sobie popłynąć i powiedzieć to, co sam czuje. To było jasne pokazanie, że Rosja jest wielkim graczem, Putin jest wielkim graczem. Tam była masa dezinformacji - tłumaczył ekspert w programie "Newsroom" WP.