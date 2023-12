Uciekali w popłochu. Nagranie z Kalifornii mrozi krew w żyłach

Niedługo na terenie Europy pojawi się sztorm o nazwie Henk. Meteorolodzy określają go "bombą cyklonową". Mówi się o takim zjawisku, gdy w ciągu 24 godzin ciśnienie atmosferyczne w centrum niżu spada o co najmniej 24 hPa. W przypadku sztormu Henk, przewiduje się, że spadek ciśnienia będzie jeszcze większy i wyniesie aż 30 hPa. Kiedy "bomba cyklonowa" uderzy w Wielką Brytanię, ciśnienie atmosferyczne w kraju spadnie do ok. 965 hPa.