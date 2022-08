Dramatyczne sceny na basenie w Sosnowcu

Sytuacja, którą opisał, miała miejsce na basenie na Zagórzu w Sosnowcu. Małe dziecko zaczęło tonąć tuż obok dorosłej kobiety. Ta jednak nie widziała, co się dzieje. Pomoc przyszła w ostatnim momencie, gdy jedna z ratowniczek zauważyła dramat dziecka i wskoczyła do wody, by je ratować.