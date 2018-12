Szokujące doniesienia. CBA ma tuszować nieprawidłowości w resorcie zdrowia

W ministerstwie zdrowia są nieprawidłowości - poinformowała Edyta Matusik, wyrzucona później z departamentu polityki lekowej naczelnik. Szef resortu Łukasz Szumowski podobno zamiótł sprawę pod dywan. Ma to robić też CBA.

Edyta Matusik została zwolniona z funkcji naczelnik departamentu polityki lekowej, bo była niewygodna dla resortu zdrowia - pisze "Fakt". Poinformowała o nieprawidłowościach w ministerstwie - przypadkach łamania prawa przy wydawaniu decyzji refundacyjnych. Nie odniosło to jednak jej zdaniem skutków.

Matusik w tej sprawie napisała list do Jarosława Kaczyńskiego i spotkała się z prezydium sejmowej Komisji Zdrowia. Mówiła, że CBA i ABW nic nie robią. Szef komisji Bartosz Arłukowicz wystąpił do nich z prośbą o odniesienie się do zarzutów. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie zareagowała. Centralne Biuro Antykorupcyjne już tak.