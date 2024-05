Szokująca zbrodnia w Argentynie. Wrzucił koktajl Mołotowa do pokoju

W Buenos Aires doszło do tragicznej zbrodni. Do jednego z pokojów hotelowych wrzucono koktajl Mołotowa. W środku przebywały cztery kobiety, tylko jedna przeżyła. W geście sprzeciwu w stolicy Argentyny odbyły się demonstracje. - Zostały podpalone za to, że były lesbijkami - twierdzą aktywiści.