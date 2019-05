Szokująca sprawa o kanibalizm w Szczecinie. Sąd uchylił areszt wobec dwóch podejrzanych

Szczeciński sąd apelacyjny uchylił areszt dla dwóch mężczyzn, podejrzanych o zabójstwo i kanibalizm. Sprawa dotyczy zbrodni, do której miało dojść 15 lat temu. Do tej pory nie ustalono jednak, kto był ofiarą ani nie znaleziono jej ciała.



Sędzia zwolnił z aresztu dwóch podejrzanych (East News, Fot: Wojciech Stróżyk)

Pięciu mężczyzn miało pobić i uwięzić mężczyznę. Zdaniem prokuratury zabili go "ze szczególnym okrucieństwem", a potem odcięli części jego ciała, upiekli i częściowo zjedli - donosi rmf24.pl za PAP.

Jeden z mężczyzn zmarł przed rozpoczęciem śledztwa. Czterej podejrzani są w areszcie od października 2017 r. W kwietniu tego roku szczeciński sąd wypuścił trzech z nich, ale prokuratura odwołała się od tej decyzji i uchylił ją inny skład sędziowski. Obrońcy dwóch mężczyzn Sylwestra B. i Rafała O. złożyli zażalenie i w środę sąd apelacyjny zdecydował o uchyleniu aresztu wobec nich.

Uzasadniając tę decyzję sędzia Andrzej Olszewski powiedział, że zebrane dowody to wyjaśnienia podejrzanego Rafała O., zeznania świadka i "kilka podsłuchanych rozmów".

- Nie ma, naszym zdaniem na dzień dzisiejszy żadnego dowodu, pozwalającego na stwierdzenie, że jest uprawdopodobnione, iż podejrzani B. i O. dokonali wspólnie z innymi osobami zabójstwa - powiedział sędzia Olszewski. Dodał, że uprawdopodobnienie co do udziału w zabójstwie istnieje w przypadku innego podejrzanego, oraz istniałoby też co do nieżyjącego już mężczyzny.

Nie wiadomo, kim była ofiara

Sędzie podkreślił, że sprawa trwa już półtora roku i nadal nie ustalono, kim była ofiara, ani nie znaleziono ciała.

- Uważamy, że tym dwóm podejrzanym [Sylwestrowi B. i Rafałowi O. -red.] można postawić na pewno zarzut zbezczeszczenia zwłok i karalnego niezawiadomienia o przestępstwie - powiedział sędzia Olszewski. Dodał, że zbędne jest przedłużanie aresztu przy takich zarzutach.

- Znane nam są opisy w prasie, że mamy tutaj do czynienia z “ohydną zbrodnią". Pewne też bulwersujące społeczeństwo fakty nastąpiły już po popełnieniu zbrodni zabójstwa, chodzi bowiem o kanibalizm. Trzeba też pamiętać, czemu miało to służyć - jedzenie szczątków ludzkich miało służyć temu, żeby każdą z osób, które były zamieszane w to zdarzenie - nie mówię, że brały w nim udział - na przyszłość przymusić do milczenia. I to chyba się po części udało - powiedział na koniec sędzia.

Czterech mężczyzn, podejrzanych o morderstwo i kanibalizm, zatrzymano w listopadzie 2017 r. Niewiele wiadomo o tej przerażającej zbrodni. Ofiara i jej oprawcy znali się. Brali udział w we wspólnej imprezie. Nie wiadomo, dlaczego zabili znajomego, ani dlaczego postanowili zjeść części jego ciała. zgodnie z Kodeksem karnym kanibalizm traktowany jest jako znieważenie zwłok, za co grozi grzywna, kara ograniczenia albo pozbawienia wolności do 2 lat.

Źródło: rmf24