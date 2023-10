Szokująca pomyłka. Do krematorium trafiło nie to ciało

Szpital Kielecki im. św. Aleksandra, w którym doszło do szokującej pomyłki, wszczął wewnętrzną procedurę wyjaśniającą. "Pozostajemy do dyspozycji Rodziny zmarłej Pacjentki oraz właściwych organów" - podkreślono w oświadczeniu przesłanym do mediów.