Szok we Wrocławiu. Studentka odkryła w mieszkaniu ciało obcego mężczyzny

O sprawie jako pierwszy poinformował lokalny serwis tuwroclaw.com. Młoda studentka w okresie świąteczno-bożonarodzeniowym nie przebywała we Wrocławiu, a po powrocie do stolicy Dolnego Śląska przeżyła szok. Drzwi do wynajmowanego mikroapartamentu przy ul. Pasteura były bowiem uchylone, a na podłodze leżało ciało mężczyzny.