Szok w tunelu Trasy WZ. Kierowcy byli przerażeni

Policjant kierujący radiowozem zatrzymał pojazd i podszedł do uzbrojonego spacerowicza. Dostrzegł, że niesie on dwa wojskowe bagnety do kałasznikowa. Na widok funkcjonariusza mężczyzna zaczął wymachiwać ostrymi przedmiotami i krzyczał w jego kierunku, że go zabije. Nie reagował na polecenia.