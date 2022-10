Szok w autobusie. Zaatakowali kierowcę

"Puszka też mi na nocnym w poprzedniej firmie obok głowy przeleciała za to że nie pozwoliłem na picie w autobusie. Co 112 na to? "Co Pan myśli że teraz policja będzie jeździć i go szukać?" Co dyspozytor na to? Nic. Co kierownik na to? Takie uroki pracy. I jeszcze jazda śmierdzącym autobusem piwem do końca zmiany" - pisze mężczyzna. Ktoś inny zauważył, że uwieczniona na filmie puszka jest po Pepsi. "Puszka po Pepsi, ale z piwem" - wyjaśnił prezes MPK.