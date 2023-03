Szok po materiale TVN24 o papieżu Janie Pawle II. "Skutki mogą być porażające"

- Jeżeli zobaczymy stronę Katolickiej Agencji Informacyjnej, to tam już przygotowano serwis o tym, jak Jan Paweł II walczył z pedofilią. Ze strony Kościoła i instytucji z nim związanych będą próby zdyskredytowania tego, co przedstawił Gutowski. Moim zdaniem to prowadzi do kolejnego załamania stosunku Polaków do Kościoła - tym razem zobojętnienia. Starsze pokolenia będą jeszcze o tym mówić, ale młodych ludzi już to nie obchodzi. To jest dla nich element historii. Oni zdają sobie sprawę z tego, że Kościół jest obecny w ich życiu, ale losy instytucji ich już nie obchodzą - dodaje.