Szlachetna Paczka. Trwa Weekend Cudów. 14 016 rodzin otrzyma pomoc

Szlachetna Paczka w tym roku wesprze kolejne rodziny, które potrzebują pomocy. Paczki są już gotowe, a wolontariusze już dostarczają je rodzinom. Przekazywanie paczek odbywa się w Weekend Cudów, 12-13 grudnia 2020 roku.

Szlachetna Paczka. Czym jest Weekend Cudów?

Weekend Cudów to wyjątkowy czas podczas akcji Świąteczna Paczka. To kulminacyjny moment, gdy przygotowane przez darczyńców paczki trafiają do wybranych rodzin. Mądra pomoc, którą organizowano od kilku tygodni, trafi do ponad 14 tys. rodzin z całej Polski. Do rodzin najbardziej potrzebujących, którym niestety zabrakło w życiu szczęścia. Paczka jest dla nich szansą na normalne święta.

"Weekend Cudów trwa. Kolejne rodziny otwierają Paczki i wydawać by się mogło, że pomoc materialna to jest to, na co właśnie czekają. Ale proszę państwa, w tych paczkach, które pakujecie, jest zapakowane mnóstwo miłości nadziei i wiary w drugiego człowieka. W momencie, kiedy się je otwiera, to wszystko przechodzi na rodzinę! – przekazała Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia WIOSNA, które już po raz 20. organizuje Szlachetną Paczkę. – To dodawanie skrzydeł ludziom, którzy myślą, że zostali zapomniani, a mieli mniej szczęścia niż inni. A tu nagle ktoś się chce tym szczęściem z nimi podzielić. Bardzo Wam za to dziękujemy!" - dodała.

Szlachetna Paczka nie kończy się w Weekend Cudów

Przekazanie paczek podczas Weekendu Cudów to nie koniec samej akcji Szlachetna Paczka. Często ta pomoc jest kontynuowana. Wolontariusze wracają do rodzin, którym dostarczyli paczki, niosąc kolejną pomoc - czy to prawną, czy medyczną, rehabilitacyjną. Czasem potrzebna jest rozmowa i dotrzymanie towarzystwa.

Wszystkie te dodatkowe formy wsparcia ("Paczka Prawników", "Paczka Medyków", a także prowadzony przez Paczkę telefon wsparcia dla seniorów "Dobre Słowa") są finansowane dzięki wpłatom darczyńców na konto Szlachetnej Paczki.

Szczepionka na COVID. Piotr Müller zdradza szczegóły