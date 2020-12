Akcje CD Projekt poszły w dół. I to po premierze "Cyberpunk 2077"

"Cyberpunk 2077" wyprodukowany przez CD Projekt już w sprzedaży

Niestety, akcje CD Projekt zaczęły spadać . Portal Money.pl przypomina, że podobna sytuacja była w czasie premiery "Wiedźmina 3". Gdy gra trafiła do sprzedaży 19 maja 2015 roku, akcje CD Projekt spadły o 11 proc. Po około 2 tygodniach trend się odwrócił, więc posiadacze akcji firmy nie mieli już powodów do obaw.

Ze spadkiem akcji CD Projekt mamy też do czynienia teraz, tuż po premierze "Cyberpunka 2077". I tym razem może się okazać, że jest to tylko chwilowy trend. W wywiadzie dla WP prezes CD Projekt, Adam Kiciński powiedział, że "Cyberpunk 2077" to gra, która sprzedaje się w błyskawicznym tempie. Jest to najszybciej sprzedająca się w historii gra na komputery PC. W przedsprzedaży kupiło ją 8 mln klientów.