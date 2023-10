Szła ulicą blisko miesięcznicy smoleńskiej. "Proszę pani, będziemy panią eskortować"

- Doprowadzono mnie do początku budynku uniwersyteckiego. Co pomyśleli studenci, widząc swoją wykładowczynię prowadzoną przez policję? Dziwny widok. Pewnie zastanawiali się, co takiego zrobiłam. Gdy przeszłam między wozami policyjnymi, policjantka już za mną nie podążała. To, co się stało, oceniam bardzo negatywnie. Dostałam też wiele sygnałów od osób, które w związku z obchodami miesięcznicy katastrofy smoleńskiej były legitymowane. Ja czułam się w opisanej sytuacji fatalnie - dodaje zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2017-2022.