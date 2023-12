"Szkoda policjantów". Wrocław w szoku po obławie za Maksymilianem F.

Swoją relację przedstawia Wirtualnej Polsce również mężczyzna, który rano wybrał się w okolicy na bieganie. Była godz. 4 nad ranem. - Podjeżdża do mnie samochód, wysiadają panowie, więc cofam się, bo nie wiem, o co chodzi. Okazuje, się że to policja. Rutynowe pytania, co tutaj robię. Oczywiście odpowiadam, na koniec dostaję jeszcze pytanie o nazwisko i tyle. Wsiadają, życzę spokojnego poranka i biegnę dalej. Nie wiedziałem nic o postrzeleniu policjantów. Alert odczytałem dopiero po powrocie do domu ok. godz. 6 rano - mówi nam Szymon.